“İş yapamazsan Türkiye’nin üvey evladı olursun”

Ulaştırma Bakanı Arıklı, Türkiye’nin iş yapılmasını istediğini belirterek, “İş yaparsan Türkiye’nin öz evladı, iş yapmazsan üvey evlat olursun” dedi





Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Postası TV’de açıklamalarda bulundu.

Arıklı, toplumdan gelen feryada daha fazla kulaklarını tıkayamayacaklarını kaydederek, icraat istediklerini söyledi.

UBP’de hem metal hem de mental yorgunluk olduğuna vurgu yapan Erhan Arıklı, UBP’nin de motive olması gerektiğini, bunu da YDP ile DP’nin yapması gerektiğini ifade etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı sevdiğini ve Erhürman’a saygı duyduğunu da kaydeden Arıklı, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu hükümete kalkıp da gayrimeşru ya da meşruiyet problemi var demesi kadar absürt olayı kendisine yakıştıramıyorum.”

Muhalefetin her Meclis gününde veryansın ettiğine işaret eden Arıklı, “21 arkadaşımız da her hafta çıkıp, aynı şeyleri temcit pilavı gibi durum tespiti yaparlar.... Var mı formülün? Muhalefet, ‘Git Türkiye’den iste ama isterken de dik dur. Sakın işimize karışmasınlar.’ İşine oynuyor. Enteresan bir psikoloji.” dedi.

Anayasa’nın 106’ncı maddesine göre Cumhurbaşkanı’nın görevi bir milletvekiline de verebileceğini kaydettiğini belirten Arıklı, “Nasıl gayrimeşru olabilir? Bunu diyemezsin.” dedi.

Arıklı, Faiz Sucuoğlu’nun kurduğu hükümetin güvenoyu alamamasının sebebinin Sucuoğlu’nun belgeyi imzalamaması olduğunu dile getirerek, “İmzalasaydı, o hükümet bugün devam edecekti.” dedi.

Türkiye’nin iş yapılmasını istediğini belirten Arıklı, “İş yaparsan Türkiye’nin öz evladı, iş yapmazsan üvey evlat olursun. Hükümet, iş yaparsa Türkiye ile ilişkileri iyi, iş yapması ilişkiler kötü olacak. Bunu anlamak için kahin olmaya gerek yok. Açık ve net şekilde söylediler.” dedi.

