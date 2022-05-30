“İrademiz her gün tahrip ediliyor”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Demokrasimiz, Kıbrıs Türk halkının sosyal ve ekonomik hakları ve irademiz her gün tahrip ediliyor” dedi





CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Kadın Örgütü, Onuncu Olağan Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, bugüne kadar kadınların CTP’de hep önde olduğunu, bundan sonra daha da önde olacaklarını belirtti.

Çok kritik bir dönemde bu kurultayın gerçekleştiğini ifade eden Erhürman, “Demokrasimiz, Kıbrıs Türk halkının sosyal ve ekonomik hakları ve irademiz her gün tahrip ediliyor” dedi. Kıbrıs Türk halkının buna dur deme gibi tarihsel bir yükümlülüğü olduğunu dile getiren Erhürman, bunun geleceğe ve varoluş mücadelesine yönelik bir yükümlülük olduğunu belirtti.

