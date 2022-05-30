banner762
banner815
41 0
“Sahillerimizi koruyalım”
“Sahillerimizi koruyalım”
5 0
 
50 yıllık sabır çiçeği görenleri şaşırtıyor
50 yıllık sabır çiçeği görenleri şaşırtıyor
27 0
Mulla evinde kazandı, Bozalanlar Sprint şampiyonu oldu
Mulla evinde kazandı, Bozalanlar Sprint şampiyonu oldu
37 0
7 bin yıllık buğday, Türkiye'nin buğday sorununa ilaç olacak mı?
7 bin yıllık buğday, Türkiye'nin buğday sorununa ilaç olacak mı?
53 0
Audi'den elektrikli A6 Avant konsepti
Audi'den elektrikli A6 Avant konsepti
26 0
Şöhretler Atatürk’te sahaya çıktılar
Şöhretler Atatürk’te sahaya çıktılar
124 0
banner797
banner794

“İrademiz her gün tahrip ediliyor”

banner476

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Demokrasimiz, Kıbrıs Türk halkının sosyal ve ekonomik hakları ve irademiz her gün tahrip ediliyor” dedi

banner825
“İrademiz her gün tahrip ediliyor”

 
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Kadın Örgütü, Onuncu Olağan Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, bugüne kadar kadınların CTP’de hep önde olduğunu, bundan sonra daha da önde olacaklarını belirtti.
Çok kritik bir dönemde bu kurultayın gerçekleştiğini ifade eden Erhürman, “Demokrasimiz, Kıbrıs Türk halkının sosyal ve ekonomik hakları ve irademiz her gün tahrip ediliyor” dedi. Kıbrıs Türk halkının buna dur deme gibi tarihsel bir yükümlülüğü olduğunu dile getiren Erhürman, bunun geleceğe ve varoluş mücadelesine yönelik bir yükümlülük olduğunu belirtti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.