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İmar Planı yargıya gidiyor

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Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın onay süreciyle ilgili hukuk süreci başlatıyor

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İmar Planı yargıya gidiyor
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Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Başkan Seran Aysal, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planının onay süreciyle ilgili hukuk süreci başlatacağını açıkladı.
Aysal, konuyla ilgili açıklamasında, yapılan imar planının, birlikle resmi olarak paylaşıldığı zaman “kimlere ne kadar rant sağlandığı”nı bilimsel olarak çalışıp, halkla paylaşacaklarını belirtti.
Seran Aysal, “hukuksuz” olarak nitelediği imar planına ilişkin hukuk sürecini başlatacaklarını ve yaşananları hem hukuk önünde, hem kamu önünde bilimsel verilerle tartışarak, kamuoyunu bilgilendirme sorumluluklarını yerine getireceklerini kaydetti. Aysal, “Talebimiz nettir; hukuksuz ve usulsüz bir şekilde bu süreci yürütenler ve ranta hizmet edenlerin cezalandırılması!” dedi.
2019 sonu ortaya çıkan İmar Planı’nın partisel-zümresel çıkarlar ve Cumhurbaşkanlığı seçim süreci nedeniyle yasal hale getirilmediğini savunan Aysal, “Geçmişte yaşanan bu sürecin yine bir benzerini yaşarken; hatalarından ders almayan, hukuksuzluğu benimsemiş olanlar yine koltuk hesapları için iş karıştırmaya, kentleri ranta peşkeş çekmeye devam ediyorlar” iddiasında bulundu.
Aysal, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın zamanlamasının da bir tesadüf değil de, “kirli pazarlıkların” sonucu olduğunu savundu. 
 
 
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