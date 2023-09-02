İkinci İnce Av yarın başlıyor

Üveyik-fassa avı olarak bilinen 2. İnce Av mevsimi yarın başlıyor.

Üveyik-fassa avı olarak bilinen 2. İnce Av mevsimi yarın başlıyor.Avcılar 2. İnce Av’da 3, 10, 17, 24 Eylül Pazar günlerinde, toplam 4 gün avlanabilecek.Resmi Gazete’de yayımlanan “Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü” uyarınca, 2’nci İnce Av Sezonu’nda nerelerde avlanılabileceği ince av haritasıyla belirlendi.4 pazar günü yapılabilecek 2’nci İnce Av’da av haritasındaki 23, 24, 28, 29, 34, 35, 42, 43 ve 56 numaralı bölgeler ava kapalı olacak.2'nci İnce Av'da avcılar fassa, üveyik, karga, yaban güvercini ve saksağan avlanabiliyor.