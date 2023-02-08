İkinci acı haber de geldi

Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel’de sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan iBRAHİM YAKULA (E) isimli öğretmenimizin de cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
Bir süre önce Pamir Konuklu iismli öğretmenimizin cansız bedenine ulaşıldığı bildirilmişti.
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