İki Toplumlu Barış İnisiyatifi: “Kayıp şahısların yarısından fazlasının akıbeti bilinmiyor”

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, kayıp şahısların yarısından fazlasının akıbetinin bilinmediğini belirterek, bu durumun binlerce aileye acı çektirmeye devam ettiği vurguladı.

İnisiyatif, bugün Dayanışma Evi’nde, “60 yıllık çatışma ve savaşın masum kurbanlarını anıyoruz, barış ve uzlaşma için ortak mücadele” başlıklı basın açıklaması yaptı.

İnisiyatif adına Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem’in yaptığı açıklamaya göre bildiriye, aralarında siyasi partiler ve sendikaların da olduğu 104 örgüt imza koydu.

BM kararlarında tanımlandığı gibi siyasi eşitliğe sahip, iki toplumlu, iki bölgeli federasyona dayalı yeniden birleşmiş bir Kıbrıs'a ulaşma yolunda bir anlaşmaya varmak üzere müzakere sürecinin yeniden başlatılması talebinde bulunulan bildiride, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin'in görev süresinin uzatılması umudu da dile getirildi.

Kayıpların izinin sürülmesi istenen bildiride şunlar kaydedildi:

“Gömü yerlerinin yanı sıra diğer ilgili bilgileri bulmak için kayıp aileleriyle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda kayıpların aranmasına bilgi sağlayan ve etkili yardım sağlayan kişileri onurlandırmaya devam edeceğiz.

Bu yıldan itibaren kasım ayının ilk haftasını kayıplara ve toplumlararası çatışma ve savaşın diğer kurbanlarına ayıracağız. Bu hafta boyunca, her iki taraftaki mağdurları anmak ve her iki tarafın da masum mağdurlara karşı işlediği suçlar hakkında toplumu bilgilendirmek için aktif önlemler almak amacıyla etkinlikler ve diğer faaliyetler düzenleyeceğiz.

İşlenen suçları araştırmak üzere bir Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu kurulmasına yönelik olarak liderlik düzeyinde mutabakata varılmış bir çözüm ve olası bir anlaşmanın yokluğunda, sivil toplum düzeyinde, ailelerin de etkili ve anlamlı bir rol oynayacağı bir Komisyon kurma olasılığının araştırılması sürecini başlattık.

Çatışma savaş, kayıp ve mağdurlarına adanan Kasım 2024 haftasında süreci hızlandırmak ve daha somut sonuçları duyurmak amacıyla her iki tarafın mağdurları anısına ortak anıt oluşturma sürecini sürdürüyoruz.”