Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) internet üzerinden yayın yapan lisanslı Web TV’ler, Yayın Yüksek Kurulu’na ortak mektup gönderdi. Mektupta, denetimsizlik ve eşitsizlikten duyulan rahatsızlık dile getirildi.

Lisanslı Web TV’lerden yapılan ortak açıklamada, geçen yıl Yayın Yüksek Kurulu’nun kuralların herkes için eşit şekilde uygulanacağı sözüne güvenerek, lisans başvurusu yapılıp, lisans alındığı hatırlatılarak, aradan geçen bir yıl ardından Yayın Yüksek Kurulu’nun denetim ve yaptırım konusunda hiçbir somut adım atmadığı savunuldu.

Bugün hâlâ birçok Web TV’nin herhangi bir lisans almaksızın yayın hayatını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, bu durumun yasal yükümlülüklerini yerine getiren yayıncılar açısından “açık bir haksızlık” olduğu kaydedildi.

Ortak açıklamada, Yayın Yüksek Kurulu tarafından geçen günlerde gönderilen lisans yenileme ücretlerine dair hatırlatma yazısı da eleştirilerek, bu tür uyarıların eşitsizliğin gölgesinde meşruiyetini yitirdiği belirtildi.

Lisans ücretlerinin sektöre hangi araçlarla geri döndüğüne dair şeffaf bir açıklama beklendiği de kaydedilen açıklamada, aksi takdirde lisanslı yayıncıların birlikte hareket ederek, daha net bir tutum sergilemekten çekinmeyeceği belirtildi.

Yayın Yüksek Kurulu’ndan alınan bilgiye göre, KKTC genelinde halihazırda lisanslı olarak faaliyet gösteren 14 Web TV bulunduğu ifade edilen açıklamada, mektuba 11 Web TV’nin imza koyduğu kaydedildi.

Açıklamada, yayıncıların, bundan sonraki süreçte örgütlü bir yapı oluşturmak üzere ortak bir girişim başlatma kararı aldığı da kamuoyuna duyuruldu.

Ortak mektuba imza atan kuruluşlar şöyle:

“Hakikat Web TV, Kıbrıs Objektif Web TV, Kıbrıs Net Haber, Gündem Kıbrıs Web TV, Kıbrıs Postası Web TV, Havadis Kıbrıs Web TV, Özgür Web TV, Zirve Kıbrıs Web TV, Kıbrıs Türk Haber Web TV, Gıynık Web TV ve Kıbrıs Gerçek Web TV.”