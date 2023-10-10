İki kişi yaralandı

Beylerbeyi'nde dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
20 yaşındaki Serhat Yıldız, yönetimindeki RY 159 plakalı salon araçla Rüzgarlı Bayır Sokak’ta seyir halindeyken dikkatsizce ana yola çıkış yaptığı sırada, 61 yaşındaki Cristopher Paul Johnson yönetimindeki MNP 387 plakalı motosiklete çarptı.
Kaza sonucu yaralanan Johnson ve beraberindeki Alison Johnson Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.
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