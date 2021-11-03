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İki gün sabah saatleri yer yer sisli olacak

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İki gün sabah saatleri yer yer sisli olacak
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Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren iki gün sabah saatleri yer yer sisli olacağını duyurdu.
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün haftalık hava tahmin raporuna göre, alçak basınç sistemi ile serin ve  nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede; en yüksek hava sıcaklığı genellikle 26-29 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta  kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
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