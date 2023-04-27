HP'de Genel Sekreter ve yetkili organlar belirlendi

Yeni Genel Sekreter Turgut Alas

Halkın Partisi (HP) Olağan Genel Kongresi ertesinde dün akşam ilk toplantısını yapan yeni Parti Meclisi’nde (PM) yetkili organlar oluşturuldu.

Genel Sekreterliğe Turgut Alas'ın getirildiği toplantıda yeni Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Organı ve Merkez Denetleme Organı üyeleri belirlendi.

HP’den yapılan açıklamaya göre, yetkili organlar şöyle şekillendi:

"Merkez Yürütme Organı: Kudret Özersay, Turgut Alas, Ahmet Tokatlıoğlu, Çağın Çağatay Karataş,

Özgül Ezgin, Ramadan Durmazer, Teksen Köroğlu, Aral Moral, Duygu Uzun, Yusuf Avcıoğlu, Ali Çırakoğlu.

Merkez Disiplin Organı: Cenan Eskimuhtaroğlu, Nilay Sevinç Onuk, Mine Vehit, Raif İlkman, Muazzez Tokatlıoğlu; Yedek üyeler Ali Kanlı, İsmet Dirgen ve Mustafa Doğan. Merkez Denetleme Organı: Göksel Saydam, Arif Kanlıada, Ramadan Beysun"