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Herkes sığınacak yer aradı

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Lefkoşa’da sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, sokak ve caddelerde sığınacak yer aradı

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Herkes sığınacak yer aradı
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Sağanak yağmur ülkenin birçok kesiminde etkili oldu.
Lefkoşa’da dün öğle saatlerinde bir anda bastıran sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sokak ve caddelerde sığınacak yer aradı.
Otobüs durağına, dükkanların brandalarına sığınan vatandaşlardan bazıları da tek şemsiyeyi paylaşmak zorunda kaldı.
Yağmura sokakta hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina diplerine kaçarken, trafikte yer yer yoğunluklar oluştu.
Yaklaşık bir saate yakın süren yağmurun dinmesi sonrasında vatandaşlar sığındıkları yerlerden çıkarak yollarına devam etti.
Meteoroloji Dairesi, yağışlı havanın Perşembe güne kadar devam edeceğini, düşen sıcaklığın hafta sonu 4 derece yükseleceğini duyurdu.
EN FAZLA YAĞIŞ KALKANLI’DA
Öte yandan KKTC’de önceki sabah 08.00 ile dün sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 2 kg ile Kalkanlı’ya düştü.
24 saatlik sürede gerçekleşen yağışlarda, Kalkanlı’da 2 kg/m² ve Selvilitepe’de 0.2 kg/m² yağış kaydedildi.
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