Türkiye'deki deprem felaketi sonucu Adıyaman'da İsias Otel enkazında hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol takımı öğrencilerinden İzcan Nurluöz’ün annesi Feriha Yiğittürk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı. Yiğittürk paylaşımında "Evimi, yuvamı, ailemi, şehrimi karartan İsias katilleri cezalandırılsın. Hepiniz hesap vereceksiniz. Evladımın, evlatlarımızın hakkını sonuna kadar arayacağız” ifadelerini kullandı.
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