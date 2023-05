Hayvancılardan, Tarım Bakanı Dursun Oğuz’a siyah çelenk

"İthal et iznine karşı" Tarım Bakanlığı önünde açıklama yapan hayvancılar, Tarım Bakanı'ndan 4 konuda açıklama istedi

Hayvancılar Birliği, Tarım Bakanı Dursun Oğuz’a 4 konuda açıklama yapma çağrısında bulundu; 1 hafta içerisinde yanıt vermemesi halinde genel eylem kararı alınacağını duyurdu.

Hayvancılar, Tarım Bakanı’ndan, üreticiye pahalıdan satıldığını belirttiği arpa ve kaba ot fiyatlarına ilişkin açıklama; hayvancıya satılan su ve çiğ süt fiyatı konusunda ise düzenleme çağrısında bulundu.

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, ithal ete verilen iznin “üreticiyi terbiye etmek” amacıyla alındığını savunarak, terbiye isteyenin sektörde haksız kazanç elde edenler olduğunu söyledi.

Naimoğulları, Bakanlığın sektörün diğer paydaşlarına ilişkin “serbest piyasa bahanesini kullandığını" öne sürerek, “Serbest piyasa kasaba var, restorancıya var, aracıya var, marketçiye var. Üreticiye de terbiye var. Böyle bir şey olamaz. Herkese serbest piyasa, hayvancıya terbiye” diye konuştu.

Naimoğulları, fiyatlardaki pahalılığın denetim eksikliğinden kaynaklı olduğunu öne sürerek, hükümet tarafından denetim yapılması ve haksız kazanç elde edenlere cevabın verilmesini istedi.



Tarım Bakanlığına siyah çelenk



Hayvancılar Birliği, Bakanlar Kurulu'nun et ithalatına izin veren kararına ilişkin Tarım Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Hayvancıların da destek verdiği Birlik Yönetim Kurulu’nun basın açıklaması sırasında polis sıkı güvenlik tedbirleri aldı.

Hayvancılar, ilk olarak Tarım Bakanlığı’nın önünde basın açıklaması yaptı, ardından ise içeriye girerek Tarım Bakanı Dursun Oğuz'un odası önüne siyah çelenk bıraktı. Çelengin sadece “ithal ete tepki koymak" amacıyla değil, “beceriksiz, denetim özürlü ve hiçbir şekilde üreticinin hakkını koruyamayan bir Tarım Bakanlığı”’ olduğu gerekçesiyle konulduğu ifade edildi.



Naimoğulları: “Neden arpayı üreticiye 100 dolar fazla satıyorlar?”



Bakanlık önünde açıklama yapan Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, bugün arpaya zam yapıldığını belirterek, arpa fiyatının 260 dolar olmasına rağmen hayvancıya satış fiyatının 360 dolar olduğunu öne sürdü.

Söz konusu fiyatlara "hayvancının mecbur edildiğini" belirterek Sayıştay’ı göreve çağıran ve hesap sorulmasını talep eden Naimoğulları, arpa fiyatı düşükken ihaleye çıkılması için birçok kez çağrıda bulunduklarını ancak geç çıkılmasından dolayı hayvancının yüksek fiyatlara arpa almaya zorlandığını savundu.

Devletin arpaya verdiği 54 milyon lira desteğin de tüccara yaradığını ile süren Naimoğulları, “Bu bir suç duyurusudur” diyerek, kimin bu ihalelerden para kazandığının ortaya çıkartılmasını talep etti.



“En ucuz et Namibya ve Sudan’da, oradan getirsinler”



Naimoğulları, Bakanlar Kurulu’nun ithal ete izin verilmesine ilişkin almış olduğu kararı da okuyarak, karara ilişkin değerlendirmede bulundu. Kararda yer alan “üreticilerin maliyet ve makul kar oranıyla hayvanları satabilmesi adına” ifadesini eleştiren Naimoğulları, “Siz bizim maliyet ve makul kar oranımızı nereden biliyorsunuz?” diye sordu ve “Üretici kar etseydi kasaplar besicilikten vazgeçmezdi, hayvancı hayvanını ucuza vermezdi” dedi.

Alınan bu kararın amacının “hayvancının terbiye edilmesi” olduğunu söyleyen Naimoğulları, Karar’da yer alan “piyasada canlı hayvan fiyatlarının düşmesi halinde ise et ithali izninin durdurulması” ifadesine de tepki göstererek, “Benim buradan çağrımdır. Bir zamanlar Afrika’dan Namibya’dan et getirmişlerdi. En ucuz et Namibya ve Sudan’dadır. Derhal oradan et getirsinler bu ülkeye” dedi.



“ Tarım Bakanı hayvancıyı günah keçisi yapmıştır”



Naimoğulları, artan fiyatlara ilişkin Tarım Bakanı’nın hayvancıyı günah keçisi yaptığı da ileri sürerek, Tarım Bakanlığı’nın "politikasız ve günübirlik kararları sayesinde” herkesin hayvancının zam yaptığını düşündüğünü, hayvancının tüketici, kasap ve restorancıyla karşı karşıya bırakıldığını savundu.

Yaşanan pahalılığın satışların gerçek fiyattan olmamasından dolayı olduğunu vurgulayan Naimoğulları, "soygundan vazgeçilmesi gerektiğini" söyledi; “Çobanın kuzusundan aracı mı yiyecek, kasap mı yiyecek, marketçi mi yiyecek, restorancı mı yiyecek? Bu kadar rant nedir?” diye sordu.

Naimoğulları, Tarım Bakanlığı ve hükümeti denetim yapmamakla da suçlayarak, bakanlığı “denetimden özürlü” olarak nitelendirdi ve bundan dolayı halkın mağdur olduğunu savundu.



Hayvancılardan Bakan Oğuz’a açıklama çağrısı



Naimoğulları, hayvancılar adına Tarım Bakanı Dursun Oğuz’dan bazı açıklamalar talep ederek 1 hafta içerisinde cevap vermesi çağrısında bulundu. Naimoğulları, taleplerine bir hafta içerisinde cevap verilmediği takdirde genel eylem kararı alacaklarını duyurarak, “Asla ve asla geri adım yok” dedi.

Naimoğulları Oğuz’dan şunları talep etti:

“260 dolar olan arpa nasıl üreticiye halen daha 360 dolara veriliyor? Arpa fiyatları konusunda derhal kamuoyu aydınlatılsın. Kaba ot konusunda fiyat açıklaması yapılsın. Belediyeler Birliği ve Devlet Su İşleri ile görüşülerek, 7.5 liraya alınan suyun en azından hayvancıya 8.5-9 liraya verilmesine ilişkin düzenleme yapılsın. Çiğ süt fiyatı konusunda düzenleme yapılsın.”

Halkın pahalı et yemesini istemediklerini söyleyen ve bunun da çözümümün denetimden geçtiğinin altını çizen Naimoğulları, “Terbiye isteyen siz ve bu sektörde haksız kazanç elde edenlerdir. Serbest piyasayı bahane ettiniz. Serbest piyasa kasaba var, restorancıya var, aracıya var, marketçiye var. Üreticiye de terbiye var. Böyle bir şey olamaz. Herkese serbest piyasa, hayvancıya terbiye” diye konuştu.