banner913
banner932
Tatar: “Sporda altyapı yatırımlarına önem verilmeli”
Tatar: “Sporda altyapı yatırımlarına önem verilmeli”
13 0
Fuat Oktay Başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti bu akşam KKTC'ye geliyor
Fuat Oktay Başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti bu akşam KKTC'ye geliyor
18 0
 
Limasol’da uyuşturucu ve patlayıcı ele geçirildi
Limasol’da uyuşturucu ve patlayıcı ele geçirildi
21 0
Ülke tanıtımı için önemli işbirliği
Ülke tanıtımı için önemli işbirliği
11 0
4 bin 98 reçete şüpheli, 46 reçete usulsüz
4 bin 98 reçete şüpheli, 46 reçete usulsüz
313 0
13 0
UBP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu yeni Başkan Savaşan başkanlığında ilk toplantısını yaptı
UBP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu yeni Başkan Savaşan başkanlığında ilk toplantısını yaptı
17 0
banner964

Havalimanında ‘bagaj’ çilesi

banner476

Gerekli altyapı ve donanım sağlanmadan hizmete açılan yeni havalimanında yolcular bu kez bagaj sıkıntısı yaşadı. Yolcular, muhaceret kontrolünden geçtikten sonra tam bir buçuk saat valizlerinin gelmesini bekledi

banner974
Havalimanında ‘bagaj’ çilesi
banner971
Yeni Havalimanı, özellikle son dönemde büyük sorunlarla anılmaya devam ediyor. Yıllarca yapımının tamamlanması beklenen Havalimanının hizmete girmesiyle birlikte, sorunlar daha da katlandı.

Sürekli olarak elektriksiz kalan havalimanında yolcular bu kez bagaj sistemindeki sıkıntıdan nasibini aldı.
Dün akşam KKTC’ye gelen yolcular, muhaceret kontrolünden geçtikten sonra tam bir buçuk saat valizlerinin gelmesini bekledi.
Uzun süre ayakta bagajlarının gelmesini bekleyen işkence çeken yolcular, yaşananları “rezalet” olarak nitelendirildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.