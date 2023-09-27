Havalimanında ‘bagaj’ çilesi

Gerekli altyapı ve donanım sağlanmadan hizmete açılan yeni havalimanında yolcular bu kez bagaj sıkıntısı yaşadı. Yolcular, muhaceret kontrolünden geçtikten sonra tam bir buçuk saat valizlerinin gelmesini bekledi





Sürekli olarak elektriksiz kalan havalimanında yolcular bu kez bagaj sistemindeki sıkıntıdan nasibini aldı.

Dün akşam KKTC’ye gelen yolcular, muhaceret kontrolünden geçtikten sonra tam bir buçuk saat valizlerinin gelmesini bekledi.

Uzun süre ayakta bagajlarının gelmesini bekleyen işkence çeken yolcular, yaşananları “rezalet” olarak nitelendirildi.

Yeni Havalimanı, özellikle son dönemde büyük sorunlarla anılmaya devam ediyor. Yıllarca yapımının tamamlanması beklenen Havalimanının hizmete girmesiyle birlikte, sorunlar daha da katlandı.Sürekli olarak elektriksiz kalan havalimanında yolcular bu kez bagaj sistemindeki sıkıntıdan nasibini aldı.Dün akşam KKTC’ye gelen yolcular, muhaceret kontrolünden geçtikten sonra tam bir buçuk saat valizlerinin gelmesini bekledi.Uzun süre ayakta bagajlarının gelmesini bekleyen işkence çeken yolcular, yaşananları “rezalet” olarak nitelendirildi.