“Halkın pahalılık karşısında ezilmemesi için gerekeni yapacağız”

Maliye Bakanlığı görevini Amcaoğlu’ndan devralan Atun, halkın hayat pahalılığı karşısında ezilmemesi için gerekeni yapmakta kararlı olduklarını vurguladı



Maliye Bakanlığı’nda devir teslim töreni yapıldı. Sunat Atun, görevi Olgun Amcaoğlu’ndan devraldı.

Maliye Bakanlığı’nda dün sabah saat 10.00’da devir teslim töreni yapıldı.

Maliye Bakanı Sunat Atun, devir teslim töreninin ardından yaptığı açıklamada, halkın hayat pahalılığı karşısında ezilmemesi için gerekeni yapmakta kararlı olduklarını söyledi.

Sektörlerin kalkındırılması için de gerekenin yapılacağının altını çizen Maliye Bakanı Atun, “Ekonomik büyüme, üretim, istihdam ve refahın artırılması hedefleri doğrultusunda çalışmalarımız sürecek” vurgusu yaptı.





