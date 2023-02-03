Haftanın son gününde euro 20,65 liradan, sterlin 23,15 liradan işlem görüyor

KKTC’de serbest piyasada euro 20,65 liradan, sterlin 23,15 liradan işlem görüyor.

Haftanın son gününde serbest piyasada, saat 11.30 itibarıyla 18,78 liradan alınan dolar 18,92 liradan satılıyor. 20,47 liradan alınan euronun satış fiyatı da 20,65 lira olarak belirlendi.

Sterlin ise 22,95 liradan alınıp, 23,15 liradan satılıyor.

