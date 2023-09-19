Gün gazilerin

TBMM tarafından 19 Eylül 1921’de Atatürk’e ‘Gazi’ unvanının verildiği günün yıl dönümü “Gaziler Günü” bugün kutlanıyor

19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e “Mareşal Rütbesi” ve “Gazilik” unvanının verildiği günün yıl dönümü Türkiye ve KKTC'de Gaziler Günü olarak kutlanıyor.

Gaziler Günü münasebetiyle bugün Lefkoşa’da ve Boğaz Şehitliği’nde tören düzenlenecek.

Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.00’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'yla bayraklar göndere çekilecek, günün anlam ve önemini belirten konuşma Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Başkanı Abdurrahman Eskihallaç tarafından yapılacak.

Boğaz Şehitliği'ndeki tören de saat 10.00’da başlayacak.

Törende, çelenkler protokol sırasına göre anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehit kabirlerine çiçek bırakılacak.

GAZİLER GÜNÜ NEDİR?

13 Eylül 1921′ de kazanılan Sakarya Zaferi'nin hemen ardından, 14/15 Eylül gecesi, Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa ile Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Edirne ve Kozan Milletvekilleri sıfatıyla Büyük Millet Meclisi Reisliği'ne cepheden telgrafla şu önergeyi gönderdi:

“Bizzat muharebe meydanındaki tedbiriyle muzafferiyetin amil ve müessiri olmuş Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine müşirlik rütbesi ile gazilik ünvanı tevcihini teklif ve istirham ederiz. Büyük Millet Meclisi'nin bu teveccühünün milletimiz tarafından doğrudan doğruya bütün orduya müteveccih bir eser-i takdir ve taltif olacağı kanaatinde bulunduğumuzu arz eyleriz.”

Sakarya Meydan Muhaberesi'nin kazanılmasından sonra, 19 Eylül 1921 tarihinde, TBMM'since Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e, “MAREŞAL” rütbesi ile “GAZİ” ünvanı verilmiştir.

19 Eylül, “Gaziler Günü” olarak kutlanmaktadır.

