banner762
banner815
Haskasap Avusturya’da yarışacak
Haskasap Avusturya’da yarışacak
11 0
Süt üretiminde 100 günde 100 ton düşüş
Süt üretiminde 100 günde 100 ton düşüş
54 0
 
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 2.randevu
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 2.randevu
9 0
Her boşluk alanı çöplük mü sanıyoruz?
Her boşluk alanı çöplük mü sanıyoruz?
13 0
51 0
Aşina:Amacımız Kaymaklı’yı daha da ileri taşımak
Aşina:Amacımız Kaymaklı’yı daha da ileri taşımak
31 0
Elektrik kesintileri devam ediyor
Elektrik kesintileri devam ediyor
31 0
banner797
banner854

Görevden alma ve atamalara devam

banner476

banner825
Görevden alma ve atamalara devam

Kamuda görevden alma ve atamalar bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu görevden alınarak yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı görevinde bulunan Berhan Ongan atandı. Hüseyin Cahitoğlu ise Türel Özer Öksüzoğlu yerine İstatistik Kurumu Başkanlığı'na getirildi. 

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Mehmet Kardan da görevden alınarak yerine Mehmet Çavuşoğlu getirildi.

Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevinde bulunan Bekir Elsiz yerine Halide Elçin Kurtarıcıoğulları atandı.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi'nde ise Müdür Mustafa Başarı görevden alınarak yerine Devlet Basımevi Müdürlüğü görevinden alınan Yusuf Kenan Yeşilleme getirildi.

 Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü Canan Altay'ın yerine de Sezai Emre atandı.

Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü mevkiinden alınan Saadet Hüdaverdi Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörlüğü’ne atandı. Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı ise görevden alındı. Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü de Vicdan Celaloğlu oldu.

 Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşe Özhür yerine ise Ayşen Kumsal atandı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.