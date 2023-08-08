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“Gördüklerim karşısında günlerce ağladım”

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Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in naaşını teslim alan Türk doktor Zihni Uzman, o günleri anlattı “Topel'in insanlık dışı işkencelere maruz kalmış cenazesini teslim aldım. Gördüklerim karşısında günlerce ağladım. Vücudunun bütün organlarında işkence izleri vardı. Yara, kırık ve eziklerle doluydu”

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“Gördüklerim karşısında günlerce ağladım”
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Kıbrıs'ta Rumların Türk varlığına son vermek için 1964'te Erenköy saldırısı üzerine direnişe katılan gaziler ile bölgeye başlatılan hava operasyonunda uçağı düştükten sonra Rumlarca işkenceyle şehit edilen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in naaşını teslim alan Türk doktor Zihni Uzman, 59 yıl önce yaşadıklarının zorlu bir süreç olduğunu söyledi.
Rumların Kıbrıs Türklerine yönelik etnik temizlik yapmasına ve büyük bir askeri güçle Erenköy'e saldırılarına son vermek maksadıyla Türkiye'nin 8 Ağustos 1964'te gerçekleştirdiği hava harekatında uçağının düşmesi sonucu esir alındıktan sonra işkenceyle şehit edilen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in naaşını teslim alan Uzman, o anları göz yaşları içinde anlattı.
Uzman, 11 Ağustos günü Lefkoşa Genel Hastanesi'nde ilk yardım mesul doktoru vazifesiyle nöbetçi olduğunu, o gün öğleden sonra Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in cenazesinin BM Barış Gücü askerlerince hastaneye getirildiğini söyledi.
Cengiz Topel'in naaşının getirileceğini duyan Lefkoşa'daki Türkler ve hekimlerin büyük bir bölümünün hastaneye geldiğini anlatan Uzman, "Cengiz Topel'in insanlık dışı işkencelere maruz kalmış cenazesini teslim aldım. Gördüklerim karşısında günlerce ağladım. Vücudunun bütün organlarında işkence izleri vardı. Yara, kırık ve eziklerle doluydu. Cengiz Topel, insanlık dışı işkencelere maruz kalmıştı. Bu insanlık dışı işkence halen gözlerimin önündedir. Bu olay, Kıbrıs Türklerinin arasında infiale sebep olmuştu." ifadelerini kullandı.
Rumların işkenceleri sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in cenazesini teslim alıp ilk tespitleri yaptığını belirten Uzman, şehidin naaşının 12 Ağustos 1964'te uçakla Türkiye'ye gönderildiğini dile getirdi.
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