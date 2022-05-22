Gönyeli'de Behlül Hasan anısına düzenlenen etnografya alanı açıldı

Gönyeli geleneksel tarihinde unutulmaz isimlerden biri olan Behlül Hasan anısına düzenlenen etnografya köşesi, Gazi Mustafa Cahit Sokak’ta yer alıyor

Gönyeli’de kent kültürü ve otantik değerlerin yaşatılması için Behlül Hasan anısına düzenlenen etnografya alanı dün düzenlenen törenle açıldı.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Gönyeli geleneksel tarihinde unutulmaz isimlerden biri olan Behlül Hasan" anısına düzenlenen etnografya köşesi, Gazi Mustafa Cahit Sokak’ta yer alıyor.

Otantik kültürün yaşatılmasını hedefleyen proje, “Toplumlar içinde yaşadıkları mekânları inşa ederken, bu mekânlar da insanların kültürünü ve kimliğini inşa eder” anlayışı ile yapıldı.

Açılışta, Mehmet Behlül, babası Behlül Hasan için yazdığı “Şair babam” şiirini okudu. Şiirin ardından ise Behlül Hasan’ın torunu Hasan Konuşur bir konuşma yaptı.

-Benli: “3 ana görevimiz var ve bunları hayata geçiriyoruz”

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli törende yaptığı konuşmada yeni bir adımın başlangıcını yaptıkları için mutlu olduğunu kaydetti. Benli, köyden kente dönüşümle altyapıya çok ciddi yatırım yaptıklarını, ardından da insanı odaklarına aldıklarını ifade etti.

Gönyeli Belediyesi’nin güçlü bir belediye olduğunu kaydeden Benli, ekonomik koşullar ve hayat pahalılığının kendilerini de etkilediğini ancak bu hususların yatırımlarda sadece daralmaya sebep olacağını söyledi.

Benli, şöyle konuştu:

“Bu köyden kente dediğimiz aşamayı geçtikten sonra çağdaş kent, yüksek yaşam standartlı kent diye bir hedefe yol aldık. Bu hedef için hizmet kalitesini artırmak gerekir. Gönyeli’yi temizlerseniz daha iyi temizleyeceksiniz, yaşlılara verdiğiniz hizmeti artıracaksınız. Bütçemizin önemli bir kısmı çevreye harcanmaktadır. 47 çocuk oyun parkına ulaştık ve buralara kesintisiz hizmet verilmektedir. Ülkenin en büyük yeşil alan projemiz olan Gönyeli Kent Parkı 20 milyonu aşkın maliyeti ile devam etmektedir. Üçüncü başlık ise insana ve kültüre yatırımdır. Bu 3 başlıkta mesafe aldığımız oranda ülkemizin daha yaşanır bir hale getireceğiz.”

Benli, Ozan Behlül Hasan’ın eserlerinin yer aldığı bir çalışmayı da kitaplaştırdıklarını ifade ederek bu kitabın okullarda okunması, turistlerin etnografya köşesine geldiğinde Kıbrıs Türk halkının tarihini anlaması için çok önemli olduğunu söyledi.

Benli, Şht. Hüseyin Arabacı Sokakta bulunan kenar kuyunun Mustafa Gökçeoğlu anısına düzenleneceğini de kaydetti.