Gönyeli Alayköy’de hurma ağaçları koruma altına alınıyor

Alayköy ve Yılmazköy’deki hurma ağaçları tespit edilerek kayıt ve koruma altına alınacak

Gönyeli Alayköy Belediyesi kent genelinde bulunan hurma ağaçlarının koruma altına alınarak bakımının yapılması işlemine bu yıl da devam ediyor.

Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin başlattığı çalışmalar kapsamında koruma altına alınan hurma ağaçlarında palmiye böceğine karşı kökten ilaçlama yöntemiyle koruma amaçlı mücadele başlatıldı.

Gönyeli Alayköy Belediyesi her yıl yaptığı çalışmayı genişleyen sınırlar nedeniyle Alayköy ve Yılmazköy’de de başlattı. Bu çalışmalar kapsamında Alayköy ve Yılmazköy’deki hurma ağaçları tespit edilerek kayıt ve koruma altına alınacak.

Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, hurma ağaçlarıyla ilgili çalışmaların genişleyen kent sınırlarına yayılacağını ve kısa sürede tüm bölgedeki ağaçların tespitinin yapılacağını söyledi.

Amcaoğlu, sadece kamu alanlarında değil şahıslara ait ağaçların da bakım ve korumasının yapılacağını ve kırmızı palmiye böceğine karşın mücadelenin bu yıl da büyük bir hassasiyet içerisinde gerçekleştirileceğini belirtti.

