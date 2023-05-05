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Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Amcaoğlu, AB yetkililerini kabul etti

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Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Avrupa Komisyonu Reform Genel Müdürlüğü Koordinasyon, Kaynaklar ve Yardım Programı Direktörü Judit Rozsa başkanlığındaki heyeti kabul etti.

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Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Amcaoğlu, AB yetkililerini kabul etti
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Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Avrupa Komisyonu Reform Genel Müdürlüğü Koordinasyon, Kaynaklar ve Yardım Programı Direktörü Judit Rozsa başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre ziyarette, Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi temsilcisi Betül Atasayan Gülseven de hazır bulundu.
Gönyeli Alayköy Belediyesi Hizmet Binası’nda yer alan kabulde Direktör Rozsa, Başkan Hüseyin Amcaoğlu’nu yeni görevi nedeniyle tebrik ederek, başarılar diledi.
Amcaoğlu kabulde, Gönyeli-Alayköy Belediyesi hakkında bilgi vererek, yapılan çalışmalardan ve ileriye dönük projelerden bahsetti.
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