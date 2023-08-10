Girne’de 136 bin nüfusa 350 polis

‘Suç’ merkezine dönüşen Girne’nin kontrolsüz şekilde artan nüfusu dudak uçuklatırken, nüfusa oranla yetersiz polis sayısı endişe yarattı Girne Polis Müdürü Gökay Karagil, Girne ilçe sınırlarında 69 bin 163 yerli, 67 bin 332 de yabancı uyruklu olmak üzere toplam 136 bin 495 kişinin yaşadığını, ancak Girne Polis Müdürlüğü’nde itfaiye ve sivil hizmet görevlileri dahil 350 personel olduğunu vurguladı

Girne’nin genel nüfusu 2011 yılı nüfus sayımına göre şu an 136 bin 495 ve bunların 67 bin 332’si ‘yabancı’ uyruklu kişilerden oluşmakta.Girneliler artan nüfusla beraber, trafikten ve inşaatlar nedeniyle betonlaşan şehirden şikâyetçi. Okul dönemleri ve yaz aylarında bu rakam iki katına çıkarken, yetersiz personel ile binlerce kişiye en iyi hizmeti sunmaya çalışan Girne Polis Müdürlüğü ekipleri, artan nüfusa karşılık veremiyor. Hareketin hiç bitmediği, nüfusun katlanarak hızla arttığı Girne ve civarındaki 180’e yakın otel ve pansiyon, 22 kumarhane, 11 bet ofisi, 6 gece kulübünün tüm kontrolleri Girne Polis Müdürlüğü tarafından yapılıyor.Girne Belediyesi sınırları içerisinde son yıllarda artan yoğun yapılaşma ve kontrolsüz nüfus artışı nedeniyle, personel sayısı yetersiz kalan Girne Polis Müdürlüğü, eksik personel sayısına rağmen özveriyle suçla mücadele etmeye çalışıyor.Girne Polis Müdürü Gökay Karagil, Girne Ağır Ceza Mahkemesi Adli Yıl Kapanış oturumunda, Girne’nin güncel nüfusuna dikkat çekti.Gökay Karagil, Girne ilçe sınırlarında 69 bin 163 yerli, 67 bin 332 de yabancı uyruklu olmak üzere toplam 136 bin 495 kişinin yaşadığını, ancak Girne Polis Müdürlüğü’nde itfaiye ve sivil hizmet görevlileri dahil 350 personelin görev yaptığına dikkat çekti.Karagil, 1 Ocak 2023 ile 7 Ağustos 2023 tarihleri arasında Girne’de 759 trafik kazasının meydana geldiğini belirterek bu kazaların 10’unun ölümle, 83’ünün yaralanmayla, 666’sının ise hasarla neticelendiğini söyledi.Gökay Karagil, Girne ilçe sınırlarında 69 bin 163 yerli, 67 bin 332 de yabancı uyruklu kişinin yaşadığını belirtti. Toplam nüfusun 136 bin 495 olduğu Girne’de faaliyet gösteren Girne Polis Müdürlüğü’nde, itfaiye ve sivil hizmet görevlileri dahil toplam 350 personelin görev yaptığını dile getiren Karagil, polis sayısının artan nüfusa yetersiz kaldığını vurguladı.Alt yapı anlamında da yetersiz kalan şehirlerden biri olan Girne’de trafik en büyük sorunların başında.Gökay Karagil, 1 Ocak ile 8 Ağustos tarihleri arasında Girne ve bölgesinde 759 trafik kazası meydana geldiğini söyledi. Girne ve civarında meydana gelen 759 trafik kazasında 10 kişi yaşamını kaybederken, 83 kişi yaralandı, 675 araçta çeşitli hasarlar meydana geldi.Karagil, söz konusu tarihler arasında 449 cürüm, 572 de kabahat suçu işlendiğini ifade ederek cürümlerde düşüş yaşandığını, ancak kabahat suçlarının denetimlere bağlı olarak “ikamet izinsiz” suçlarındaki artıştan dolayı yüksek olduğunu belirtti.