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Girne Belediyesi yardım tırları iki bölgeye ulaştı

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Girne Belediyesi yardım tırları iki bölgeye ulaştı
Girne Belediyesi yardım tırları iki bölgeye ulaştı. Belediye tarafından yürütülen yardım kampanyası ise devam ediyor.
 
Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Girne Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen yardım kampanyası çerçevesinde yola çıkan tırların bölgelere ulaşmaya başladığı kaydedildi.
 
İlk etapta Adıyaman ve Hatay’a ulaşan yardım tırları, Adıyaman’da AFAD yetkililerine Hatay’da ise AHBAP Derneği’ne teslim edildi.
 
Yardım sevkiyatı devam edecek
 
Öte yandan Girne Belediye Başkanlığı direktifleri ile Sosyal İşler Şube Amirliği koordinesinde beş gündür aralıksız olarak devam eden yardım paketi toplama ve sevk çalışmaları devam ediyor.
 
Girne Belediyesi Sosyal İşler Amirliği’nce yapılan açıklamada, yardımda bulunmak isteyen vatandaşların, Cumartesi – Pazar da dahil olmak üzere sabah 08.00 ile gece 24.00 arasında, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’na gerekli yardım paketlerinin ulaştırabileceği açıklandı.
 
Acil ihtiyaç malzemeleri
 
Öteyandan, acil ihtiyaç listesi şu şekilde belirlendi:
 
“battaniye, su, konserve gıda, toz süt (bebekler için), bez, ıslak mendil, kuru bakliyat, termal içlik, mont, kışlık giysi (yetişkin/çocuk), elektrikli soba.”
 
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