banner913
banner932
Polis haberleri… Girne’de 1 kilo uyuşturucu bulundu
Polis haberleri… Girne’de 1 kilo uyuşturucu bulundu
5 0
Alsancak'ta yarın elektrik kesintisi olacak
Alsancak'ta yarın elektrik kesintisi olacak
4 0
 
Haspolat İlkokulu’nda kahvaltı etkinliği düzenledi
Haspolat İlkokulu’nda kahvaltı etkinliği düzenledi
20 0
En fazla yağış Geçitkale’de tespit edildi
En fazla yağış Geçitkale’de tespit edildi
11 0
Euro 20,50, dolar 19,12, sterlin 23,22 liradan işlem görüyor
Euro 20,50, dolar 19,12, sterlin 23,22 liradan işlem görüyor
8 0
Baf açıklarında 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi
Baf açıklarında 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi
11 0
GG, yarı final kapısını araladı
GG, yarı final kapısını araladı
22 0
banner915

Girne Belediye Başkanı Şenkul, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Girne Akçiçek Hastanesi’ni ziyaret etti

banner476

Şenkul, sağlık personelinin Tıp Bayramı’nı kutladı

banner825
Girne Belediye Başkanı Şenkul, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Girne Akçiçek Hastanesi’ni ziyaret etti
banner931
 Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle  Girne Akçiçek Hastanesi’ni ziyaret etti.
Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Beyhan Berova ile görüşen Şenkul, hastaneyi de gezerek tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı.
Şenkul, sağlık çalışanları adına Başhekim Berova’ya teşekkür yazısı taktim etti.


Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.