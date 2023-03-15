Girne Belediye Başkanı Şenkul, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Girne Akçiçek Hastanesi’ni ziyaret etti

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Girne Akçiçek Hastanesi’ni ziyaret etti.
Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Beyhan Berova ile görüşen Şenkul, hastaneyi de gezerek tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı.
Şenkul, sağlık çalışanları adına Başhekim Berova’ya teşekkür yazısı taktim etti.
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