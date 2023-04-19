Girne Alsancak yolunda trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Girne Alsancak yolunda meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki yaya Mete Yılmaz yaralandı.

Girne Alsancak yolunda meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki yaya Mete Yılmaz yaralandı.



Polis Basın Bülteni’ne göre, dün akşam Girne-Alsancak anayolunda Bayram Türksoy (E-41) yönetimindeki UU 807 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun kenarında yaya olarak yürümekte olan Mete Yılmaz’a (E-23) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Mete Yılmaz, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından gözetim altına alındı. Soruşturma devam ediyor.



(EMR/ÖK)

