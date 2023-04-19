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Girne Alsancak yolunda trafik kazası: 1 kişi yaralandı

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Girne Alsancak yolunda meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki yaya Mete Yılmaz yaralandı.

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Girne Alsancak yolunda trafik kazası: 1 kişi yaralandı
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Girne Alsancak yolunda meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki yaya Mete Yılmaz yaralandı.  

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün akşam Girne-Alsancak anayolunda Bayram Türksoy (E-41) yönetimindeki UU 807 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun kenarında yaya olarak yürümekte olan Mete Yılmaz’a (E-23) çarptı.
Kaza sonucu yaralanan yaya Mete Yılmaz, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından gözetim altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

(EMR/ÖK) 
 
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