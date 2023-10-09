Gıda Fiyatları Uçuşta

Ağustosta son 20 ayın zirvesini gören aylık gıda enflasyonu, eylülde yüzde 5'in altına geriledi. KKTC, dünyada en yüksek gıda fiyatlarının olduğu ülkeler arasında ise 4'üncü sıraya kadar çıktı

İstatistik Kurumu'nun açıkladığı yıllık tüketici enflasyonu eylül ayında yüzde 81.22, aylık bazda yüzde 3.27 oldu.

Ağustosta yüzde 71.30 olan gıda ürünlerindeki yıllık enflasyon da eylülde yüzde 71,98'e çıktı.

Gıda enflasyonu aylık bazda ise yüzde 4,52 olarak hesaplandı.

Aylık gıda enflasyonu ağustos ayında yüzde 10.12 ile son 20 ayın (Aralık 2021 - yüzde 18.10) en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde yer alan en ağırlıklı 40 madde içerisindeki gıda ürünlerindeki aylık ve yıllık değişimler şöyle oldu:

• Ekmek Normal Ekmek (Dilimli veya Bütün) - aylık yüzde 0,46 / yıllık yüzde 50,48

• Tavuk Temizlenmiş Bütün - aylık yüzde 0,82 / yıllık yüzde 41,56

• Süt Uzun Ömürlü - aylık yüzde 0,89 / yıllık yüzde 68,91

• Hellim - aylık yüzde 2,17 / yıllık yüzde 81,61

• Yoğurt Kaymaklı (Plastik Kase) - aylık yüzde 1,75 / yıllık yüzde 73,22

• Dana Eti Kıyma - aylık yüzde 2,79 / yıllık yüzde 112,61

• Su Damacana (Pet Şişe) - aylık yüzde 1,22 / yıllık yüzde 51,05

• Kuzu Eti Pirzola - yüzde 0,48 / yıllık yüzde 130,03

KÜRESEL GIDA FİYATLARI İKİ YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım örgütü'nün (FAO) eylül ayı dünyada gıda fiyatları verisi henüz açıklanmadı.

FAO Gıda Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 düşerek 121,4 puan olmuştu. Endeks, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilemişti.

KKTC, DÜNYADA 4'ÜNCÜ SIRADA

Haziran ayında dünyada en yüksek gıda fiyatlarının olduğu ülkeler arasında 8'inci, temmuzda 7'nci ağustosta 5'inci sırada yer alan KKTC, eylül ayında 4'üncü sırada yer aldı.

KKTC'den daha yüksek gıda enflasyonu bulunan 3 ülke ise Venezuela (yüzde 403, Temmuz 2023), Lübnan (yüzde 274, Ağustos 2023) ve Arjantin (yüzde 113 - Ağustos 2023) oldu.

KKTC'yi (yüzde 71.98) takip eden en yüksek gıda fiyatlarının olduğu ülkeler ise sırasıyla Mısır (yüzde 71.4 - Ağustos 2023), Türkiye (yüzde 68.94 - Eylül 2023), Surinam (yüzde 64.6 - Ağustos 2023), Sierra Leone (yüzde 62.75 - Ağustos 2023), Gana (yüzde 51.9 - Ağustos 2023), Malavi (yüzde 39.4 - Ağustos 2023), Burundi (yüzde 39.3 - Ağustos 2023), Haiti (yüzde 38 -Temmuz 2023), Iran (yüzde 37.7 - Eylül 2023), Pakistan (yüzde 33.1 - Eylül 2023) ve Laos (yüzde 31.85 - Ağustos 2023) oldu.

