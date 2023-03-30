Gazimağusa’ya su verilemiyor

Ana hat üzerindeki patlak nedeniyle Gazimağusa’ya su verilemediği açıklanırken, vatandaşların suyu tasarruflu kullanması istendi.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Yeniboğaziçi’nde Salamis Otel yakınlarındaki patlaktan dolayı Gazimağusa’ya gelen suyun dün itibarıyla tamamen kesildiği ifade edildi.

Açıklamada, Su İşleri Dairesi’nin sorumluluğu ve kontrolündeki hat üzerindeki çalışmanın 4 gün sürebileceği konusunda bilgi verildiği aktarıldı.

