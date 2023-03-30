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Gazimağusa’ya su verilemiyor

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Ana hat üzerindeki patlak nedeniyle Gazimağusa’ya su verilemediği açıklanırken, vatandaşların suyu tasarruflu kullanması istendi.

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Gazimağusa’ya su verilemiyor
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Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Yeniboğaziçi’nde Salamis Otel yakınlarındaki patlaktan dolayı Gazimağusa’ya gelen suyun dün itibarıyla tamamen kesildiği ifade edildi.
Açıklamada, Su İşleri Dairesi’nin sorumluluğu ve kontrolündeki hat üzerindeki çalışmanın 4 gün sürebileceği konusunda bilgi verildiği aktarıldı.
 
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