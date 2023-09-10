Gazimağusa’da “Okul Başlıyor Pazarı” kuruldu

Birçok bağışçının destek verdiği Okul Başlıyor Pazarı projesi ile Gazimağusalılar örnek bir dayanışma örneği sergiledi

Gazimağusa Belediyesi’nin “Okul Başlıyor Pazarı” dün Perşembe Pazarı alanında kuruldu. Etkinliği, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da ziyaret etti.

Gazimağusa Belediyesi’nin açıklamasına göre, birçok bağışçının destek verdiği Okul Başlıyor Pazarı projesi ile Gazimağusalılar örnek bir dayanışma örneği sergiledi.

Etkinliğe katılan aileler çocuklarının tüm okul ihtiyaçlarını uygun fiyatlara temin ederken, çocuklar da alanda kurulan oyun alanında gönüllerince eğlendi, gün boyu ücretsiz olarak sunulan dondurma, pamuk şeker ve yemiş ikramları ile keyifli bir gün geçirdi.

Uluçay



Etkinlikte konuşma yapan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Okul Başlıyor Pazarı ile Gazimağusalı’nın bir kez daha güzel bir dayanışma ve birlik olma örneği sergilediğini ifade etti.

Uluçay, Okul Başlıyor Pazarı ile hem kentin çocuklarına bir eğlence, bir oyun oluşturulması amaçladığını hem de Gazimağusa halkının dayanışmasını güçlendirerek tüm ailelerin çocuklarına gönüllerince okul alışverişi yapabilmesinin amaçladığını kaydetti.

Toplumda buna benzer örnek çalışmalara devam edeceğini belirten Başkan Uluçay, konuşmasında organizasyona özveri ile destek veren herkese ve her zaman destek belirttiğini ifade ettiği Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Çavuşoğlu



Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasında, eğitim alanına katkı koyması dolayısı ile Başkan Uluçay’a teşekkür etti. Okullarda deprem dayanıklılıklarına yönelik yoğun çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan Çavuşoğlu, halkın moral ve motivasyona ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, ayağa kalkabilmek için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti. Başkan Uluçay'ın bu kapsamda göreve geldiği günden bu yana yardım ve desteklerini hiç esirgemediğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, hem okullara yaptığı katkılardan dolayı, hem de bu şekilde sosyal sorumluluk projelerine örnek olduğu için Başkan Uluçay’a teşekkürlerini sundu. Çocukların 2023-2024 eğitim yılının hayırlı olmasını dileyen Bakan Çavuşoğlu, bu öğretim yılına geçmiş dönemden farklı olarak halk ile kurum ve kuruluşlarla hep birlikte başlandığını kaydetti.