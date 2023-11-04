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Gazimağusa-Karpaz anayolunun bir kısmı, çalışma nedeniyle kapalı

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Gazimağusa-Karpaz anayolunun bir kısmı, çalışma nedeniyle kapalı
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Gazimağusa-Karpaz anayolunun eski askeri liman ile Kıbrıs Türk Petrolleri arasında kalan kısmının Gazimağusa istikameti, asfaltlama çalışmaları nedeniyle trafik akışına kapatıldı.

Polis, ulaşımın, Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun Karpaz istikameti üzerinden tek şeritten gidiş ve geliş olarak sağlandığını açıkladı 

Yol yapım çalışmaları kapsamında ayrıca Kurtuluş köyü çemberinin de trafik akışına kapatıldığı ve ulaşımın alternatif yoldan sağlandığı belirtildi.

Polis, bahse konu yol güzergahını kullanacak sürücülere yavaş ve dikkatli seyretmeleri ve trafik işaretleriyle işaretçilerine uymaları uyarısında bulundu 

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