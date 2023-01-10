Gazimağusa'da yarın 4 saat elektrik kesilecek

Gazimağusa’da yarın 09.00 ile 13.00 saatleri arasında bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan verilen bilgiye göre, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı yarın 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında, Gülseren Bölgesi, Gülseren Askeri Kışla, Karakol bölgesinin bir bölümü (Karakol Levent Apartmanları ve bölgesi), Sakarya bölgesi ve Mez-Koop Apartmanları’na 20’şer dakika dönüşümlü olacak şekilde ve Akol Caddem’e tüm süre boyunca elektrik verilemeyecek.

