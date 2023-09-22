Gazimağusa'da bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Gazimağusa'da bazı bölgelerde 09:00 -12:00 arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre kesinti, İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Yeni Boğaziçi Köyü’nün bir kısmı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva ve Cennet Restaurant Bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi Bölgesine olacak.

