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Gazimağusa'da 2 işyeri mühürlendi

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Gazimağusa Belediyesi denetimleri: 2 iş yeri mühürlendi, bir iş yerine cezai işlem uygulandı

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Gazimağusa'da 2 işyeri mühürlendi

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi ihbar üzerine gerçekleştirdiği denetimler sonucu bir iş yerini mühürledi, tarihi geçmiş ürünler tespit ettiği bir işyerine de cezai işlem uyguladı.

Gazimağusa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, farklı kültüre ait yemekler yapan restoran ve aynı zamanda fırın olarak da çalıştırılan iş yeri, yapılan denetimler sonucu hijyen koşullarına aykırı ve insan sağlığını tehdit eder şekilde üretim yaptığı için Zabıta Birimi tarafından mühürlendi.

İş yerinde tespit edilen 238 paket sosis, söz konusu fırında üretilerek satışa sunulan 26 adet ekmek ve hijyen koşullarına aykırı muhafaza edildiği tespit edilen hamur, Zabıta Birimi ekipleri tarafından el konularak imha edildi.

Denetimler kapsamında bir iş yerinde ise çok sayıda donmuş ürün, hazır çorba, paketli gıda ürünü ile kahvaltılık gevreğin tarihi geçmiş şekilde satışı yapıldığının tespit edilmesi üzerine söz konusu ürünlere Zabıta Birimi ekipleri tarafından el konuldu, iş yerine ise cezai işlem yapıldı.

Öte yandan yapılarla ilgili denetimlerini sürdüren Gazimağusa Belediyesi İmar Birimi, 31 Ocak 2023 tarihinde bir şahsın, kirasında bulunan ahşap büfe ve ahşap pergolaya izin verilemeyecek şekilde ilaveler yaptığı tespit edilmesi üzerine ihbar ışığında  büfeyi mühürleyerek faaliyetlerini durdurdu. 

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