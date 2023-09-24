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Gazimağusa bölgesinde bazı köylere yarın 3 saat elektrik verilemeyecek

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Gazimağusa bölgesinde bazı köylere yarın 3 saat elektrik verilemeyecek
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle Gazimağusa bölgesinde bazı köylere üç saat boyunca elektrik verilemeyeceğini  duyurdu.
Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliğinden yapılan açıklamada, yarın yapılacak bakım çalışması nedeniyle 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek bölgeler şöyle: Alaniçi, Dörtyol , Dörtyol Ağıllar Bölgesi, Pirhan ve İnönü.
 
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