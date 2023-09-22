Gazimağusa Belediyesi 1. İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarı’nda katıldı

Gazimağusa Belediyesi, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, yurtdışı turizm tanıtma ve pazarlama faaliyetleri kapsamında 20-22 Eylül 2023 tarihleri arasında ilk kez düzenlenen IBTB 1. İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarı’nda katıldı.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda birincisi düzenlenen fuarda Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü Demirbaş, üç gün boyunca belediyemizi ve beldemizi en iyi şekilde temsil ederek görüşmelerde bulundu.

Bölgemizin turistik potansiyelini değerlendirdiğimizde, bu fuarların turizm potansiyelini arttırmak için önemli olduğunu dile getiren Şükrü Demirbaş,Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na, Müsteşar Serhan Aktunç’a, KITSAB Asbaşkanı Oğuz Akançay ve Genel Sekreter Gökalp Alpler’e fuarı düzenleme konusundaki emekleri için teşekkür etti.