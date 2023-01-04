Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay kanalizasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı

Kanalizasyon çalışmalarını yürüten Çeltikçioğlu İnşaat yetkilisi Sercan Özkahraman, 11 aydır kent genelinde devam eden kanalizasyon ve alt yapı çalışmaları hakkında teknik bilgiler verdi. Özkahraman, toplamda 31 km ana hat ve 13.5 km’lik evsel bağlantılar ile ilgili yürütülen çalışmanın, 19.6 km ile yüzde 62’lik oranının tamamlandığını, bu süreçte 10 bin 500 m asfalt dökümü yapıldığını, 4 ekip halinde çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Avrupa Birliği finansmanı ile Gazimağusa genelinde sürdürülen kanalizasyon ve alt yapı çalışmalarını inceledi.Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, çalışmaları sürdüren Çeltikçioğlu İnşaat şantiyesinde firma yetkilileri ile görüşen Uluçay, bir süredir kentte devam eden çalışmalar ile ilgili detaylı bilgi aldı. Ziyarette, çalışmalar nedeni ile meydana gelen sorunlar konusunda da istişarede bulunuldu, çözümler konusunda adım atıldı.Çalışmalarından dolayı Gazimağusa Belediyesi ve Gazimağusa halkı adına şirkete teşekkürlerini sunan Uluçay, kanalizasyonda yaşanan sorunların gerek taşmalar gerekse kötü koku nedeni ile kenti uzun bir süredir meşgul ettiğini, çalışmaların tamamlanması ile kent halkı için büyük bir sorunun ortadan kalkacağını ifade etti.Toplantıda, Çeltikçioğlu İnşaat yetkilisi Sercan Özkahraman, 11 aydır kent genelinde devam eden kanalizasyon ve alt yapı çalışmaları hakkında teknik bilgiler verdi. Özkahraman, toplamda 31 km ana hat ve 13.5 km’lik evsel bağlantılar ile ilgili yürütülen çalışmanın, 19.6 km ile yüzde 62’lik oranının tamamlandığını, bu süreçte 10 bin 500 m asfalt dökümü yapıldığını, 4 ekip halinde çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.Uluçay ile Çeltikçioğlu İnşaat yetkilileri arasında yapılan görüş alışverişinde, yaklaşık 10 ay daha devam etmesi öngörülen çalışmalarda yaşanan sorunlardan halkın daha az etkilenmesi adına Gazimağusa Belediyesi’nin, sorun yaşanan yollarla ilgili yapılan şikayetleri ilgili firmaya aktarması ve söz konusu ihbarlara 24 saat içerisinde müdahalede bulunularak sorunun giderilmesi hususunda uzlaşıya varıldı.Yine Baykal bölgesinde asfaltlama çalışmasının tamamlanmasının ardından yolda çökme meydana gelmesi konusunda da asfaltlama çalışmalarına yeniden başlanana kadar sorunlu bölgede yeniden kazı yapılıp sorunlu asfaltın temizlenmesine ve mekanik dolgu ile geçici çözüm üretilmesine karar verildi.Süleyman Uluçay da, kazılar nedeni ile kent genelinde trafik sıkışıklığı yaşandığına dikkat çekerek, trafikte sıkışıklığın önlenmesi amacı ile Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi yardımı ile çalışmaların olduğu bölgelerde halkın, kaçış yollarına yönlendirileceğini ve çalışmalar nedeni ile kapalı olan yolların düzenli olarak halka duyurulacağını ifade etti.