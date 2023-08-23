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Gardiyanoğlu, Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

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Gardiyanoğlu, Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, yaşlıların sorunlarını dinleyen Gardiyanoğlu, yaşam evindeki eksikliklerin giderilmesi için üzerlerine düşen görevi yapacaklarını kaydetti.
Gardiyanoğlu, Sağlık Bakanlığı ile en kısa sürede bu amaçla protokol imzalanacağını ve kurumun  ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade etti.
 
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