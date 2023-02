Fevzioğlu’ndan şampiyonlarımız için ağıt

Şair ve yazar Bülent Fevzioğlu, İsias Otel'de hayatını kaybeden KKTC kafilesinden Voleybol takımı için duygularını şiir yoluyla aktardı

Şair ve yazar Bülent Fevzioğlu Türkiye'de deprem felaketinde İsias Otel'de hayatını kaybeden KKTC kafilesinden Voleybol takımı için duygularını şiir yoluyla aktardı.

Fevzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " Şampiyonlar için Mağusa'ma yorgun bir ozanından yüreğimin yaktığınca naçizane ağıt-çaresiz bir söz" ifadelerini kullandı.

Fevzioğlu’nun şiiri şöyle:

MAĞUSA’MA...

YORGUN BİR OZANINDAN

YÜREĞİMİN YAKTIĞINCA

NAÇİZANE

AĞIT - ÇARESİZ BİR SÖZ DÖKÜMÜ...

MAĞUSA’MA...

(Şampiyonlarımız İçin…)

Ahh Mağusam, Şehr-i Kal’a’m

Ömrü zuhur, canı yanam…

Biz hiç böyle kahrolmadık;

İsyan ettik aman anam…

Sıra durdu genç tabutlar

Koştu göğe kan ağıtlar…

Bu nasıl bir kahır böyle;

‘‘Kabul etmem’’ der mezarlar…

Toprak bile ‘‘olmaz’’ dedi

‘‘Kolum kırık, tutmaz’’ dedi…

‘‘Bunlar çocuk, benim gövdem -;

Hepsini de… almaz!’’ dedi…

Eski cümbez; kaç yüzyıllık

Gördü nice çok ayrılık…

Dile geldi usul usul;

‘‘İçim’’ dedi ‘‘kan revanlık’’…

Ses değişti selâlarda

Sustu dua, namazlarda

Yatıyorlar meleklerle;

‘‘Şampiyonlar’’, musallada…

Off gidiyor, ‘‘Şampiyonlar’’

Pırıl pırıl genç çocuklar…

Ahh Mağusam, Şehr-i Kal’a’m;

Aruz tutmaz bu ağıtlar…

Ol bu kalbim, çaresizdir

Göz içlerim felâkettir…

Bu nasıl bir acı Rab’bim;

Her bir duyum, çöl beterdir…

Ahh Mağusam, Şehr-i Kal’a’m

Cümle rahmet, anam babam...

Size teslim bir emanet;

Kucak açın ey enbiyam…

Selâm olsun, ‘‘Şampiyonlar''...

Ak kanatlı güzel kuşlar…

Ağlar size Şehr-i Kal’a’m;

Bahar bahçe can çocuklar…

Çokça yorgun bir ozanım

Mağusa’mdan kor – yananım…

Ahh çocuklar, ‘‘Şampiyonlar’’

Sizden sonra kaldım diye

Affetmeyin sakın beni;

Ol canıma, utananım…

(bf)