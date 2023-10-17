banner913
banner932
Devler sahne alacak
Devler sahne alacak
6 0
“Azerbaycan ile ilişkiler bambaşka bir boyuta taşınacak”
“Azerbaycan ile ilişkiler bambaşka bir boyuta taşınacak”
23 0
 
Şampiyon Melekler Ralli Kupası’nı Bilgimer’ler kazandı
Şampiyon Melekler Ralli Kupası’nı Bilgimer’ler kazandı
20 0
Cihangir, Kartal’ı avladı
Cihangir, Kartal’ı avladı
25 0
Gönyeli, Geçitkale'yi dörtledi
Gönyeli, Geçitkale'yi dörtledi
60 0
Lefkoşa’da yarın 2 caddede elektrik kesintisi…
Lefkoşa’da yarın 2 caddede elektrik kesintisi…
20 0
Gazze’ye ölüm ablukası
Gazze’ye ölüm ablukası
27 0
banner964

Evkaf Kadınlarından Meme Kanseri Farkındalık Ayı'na destek

banner476

banner974
Evkaf Kadınlarından Meme Kanseri Farkındalık Ayı'na destek
banner971
Düzenli olarak Kanser Hastalarına Yardım Derneğine destek veren Evkaf, Meme Kanseri Farkındalık Ayı sebebiyle de yardımlarına devam etti. 
Evkaf, meme kanseriyle mücadeleye destek vermek amacıyla Kanser Hastalarına Yardım Derneği'nin düzenlediği yardım kampanyasına katıldı. 
Evkaf kadın personeli, dernek tarafından sunulan objelerden satın alarak hem derneğe hem de kanser hastalarına yardımda bulunurken, kurum olarak da ilgili organizasyona katkı sağlandı.   Meme Kanseri Farkındalık Ayı, meme kanseri hakkında bilinçlendirme yapmayı ve erken teşhisi teşvik etmeyi amaçlar. Evkaf'ın desteğiyle birlikte, toplumda daha fazla farkındalık oluşması hedefleniyor.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.