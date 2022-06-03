"Erkeklik" kavgası sonrası zoraki buluşma

Meclis'te geçtiğimiz hafta "erkeklik" kavgasına tutuşan Yeşilırmak ile Barçın, başkan ve başkan vekili oldukları komite toplantısı için dün bir araya geldi. Yan yana oturan ikilinin bu durumdan pek de memnun olmadıkları fotoğraflara yansıdı



Cumhuriyet Meclisi, Yerel Yönetimler Mevzuatına İlişkin Düzenlemeleri Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite dün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplandı.

Mecliste geçen hafta aralarında gerilim yaşanan milletvekilleri UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak ve CTP Milletvekili Devrim Barçın dün komite toplantısında bir araya geldi. Gerilimin iki baş aktörü milletvekili, 10 gün sonra yan yana oturmak zorunda kaldı.

24 Mayıs günü toplanan Meclis’te güncel konuşmalar sürerken CTP Milletvekili Devrim Barçın'ın kürsüye "Hayır" yazılı tişört sermesi ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak'ın tişörtü kaldırmak için kürsüye yürümesi üzerine gerginlik yaşanmıştı. Meclis kürsüsünden hükümet kanadına, "Bana göre siz faşistsiniz" suçlaması yönelten Devrim Barçın, söz dalaşına tutuştuğu Emrah Yeşilırmak'a, "Senin faşist zihniyetine karşı bu tişörtü buraya koydum, hadi gel al, erkeksen gel al" diye seslenmişti. Bunun üzerine Yeşilırmak kürsüye yürüyerek tişörtü almaya çalışmış, ikili arasında kısa süreli arbede yaşanmıştı. Araya giren diğer milletvekilleri olayın büyümesini önlemişti.

