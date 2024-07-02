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Erenköy Şehitleri 8 Ağustos’ta anılacak…

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Erenköy’e gitmek isteyen vatandaşlar için son başvuru tarihi 19 Temmuz

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Erenköy Şehitleri 8 Ağustos’ta anılacak…
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Erenköy Mücahitleri Derneği Başkanı Mustafa Arıkan, Erenköy gitmek isteyen vatandaşların en geç 19 Temmuz tarihine kadar başvuru yapması gerektiğini duyurdu.
Arıkan yaptığı yazılı açıklamada, her yıl olduğu gibi anma törenine katılacak vatandaşların ulaşımı ve her türlü ihtiyaçlarının ücretsiz olarak karşılanacağını belirtti.
Erenköy’e gitmek isteyen vatandaşların 0533 864 9464 numaralı telefonu arayarak, kimlik kartlarında yazılı olan isim, soyad, kimlik kart numarası ve adreslerini yazdırmaları gerektiğini kaydeden Arıkan, şehit ailesi ve Erenköy Mücahidi olanların başvuruda bunu belirtmesi gerektiğini ifade etti. Arıkan, her türlü bilginin söz konusu iletişim numarasından alınabileceğini belirtti.
Arıkan, söz konusu telefon numarasının meşgul olması durumunda ise Lefkoşa bölgesi için 0533 851 2529, Girne bölgesi için 0542 851 0654, Güzelyurt bölgesi için 0533 864 5476, Gazimağusa bölgesi için 0542 855 2107 numaralı telefonların aranabileceğini bildirdi.
Dernek Başkanı Arıkan, bölgelere göre araçların hareket noktaları ve kalkış saatlerini şöyle sıraladı:
“-Karpaz Köy Meydanı saat 02.30
-Erenköy-Eski Polis Binası saat 02.30
-İskele-İskele Meydanı saat 04.30
-Gazimağusa-Anıt Çemberi (İtimat önü) saat 04.30
-Girne-Palandöken Mezarlığı (Mahkemelerin arkası) saat 05.00
-Lefkoşa-Girne Kapısı saat 05.00
-Güzelyurt-Otobüs Terminali saat 06.00
-Yeşilırmak’ta toplanma saat 07.00”
 
-Son başvuru tarihi 19 Temmuz
Başvuru için son tarihin 19 Temmuz, saat 18.00 olduğunu kaydeden Mustafa Arıkan, “Şehitlerimizi anma törenine tüm vatandaşlarımız davetlidir” dedi.
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