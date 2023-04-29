Enterkonnekte raporu paylaşıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) talebi üzerine Prof. Dr. Murat Fahrioğlu ve Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu tarafından hazırlanan “KKTC Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Bağlantı Seçenekleri” konulu rapor, düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Konferans Salonu’nda yer alan basın toplantısında, KTTO Başkanı Turgay Deniz’in açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Murat Fahrioğlu ve Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu tarafından “KKTC Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Seçenekleri” raporunun sunumu yapıldı.

KTTO Başkanı Turgay Deniz, hazırlanan raporun bir “fizibilite raporu” olmadığına işaret etti. Deniz, iki değerli akademisyen tarafından hazırlanan “KKTC Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Bağlantı Seçenekleri” raporunun elektrik sorununun bütünlüklü çözümünün neolacağından çok, enterkonnekte sistemlerin yararlarını ve nasıl yapılabileceğini ortaya koymayı amaçladığını kaydetti.

Raporda ülkenin elektrik üretiminin tarihçesinin özetlendiğini, tüketiminin projeksiyonun yapıldığı ve 2040 yılında karşımıza çıkması beklenen puantın hesaplandığına işaret eden Deniz, KKTC ve TC arasında olabilecek enterkonnekte opsiyonlarının değerlendirilerek, en uygun teknolojinin gerekçeleri ile tartışıldığını belirtti.

“KKTC Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Seçenekleri” raporunda, KKTC’nin elektrik üretiminin tarihçesi özetlendi, tüketiminin projeksiyonu yapıldı, 2040 yılında karşılaşılması beklenen puant hesaplandı ve KKTC ile TC arasında olabilecek enterkonnekte opsiyonları değerlendirilerek en uygun teknoloji gerekçeleri ile birlikte tartışıldı.

Ülkede artan elektrik ihtiyacına işaret edilerek, 2040 yılında puantın 900 MW olacağının öngörüldüğü raporda, enterkonnekte sisteminin finans ve yatırım modeline karar verilmesi, mülkiyet ve yatırımcı/işletmeci gibi konuların netleştirilmesi gerektiği kaydedildi.

Raporun “Sonuç” bölümünde; kaliteli, verimli, çevre dostu ve daha uygun fiyatlı elektrik üretimi ve dağıtımının mümkün olması için atılacak adımlar söyle sıralandı:

“Türkiye Cumhuriyeti ve/veya başka bir büyük şebeke ile uygun modelde bir enterkonnekte bağlantısı kurulması; baz santral olarak yüksek verimli ve temiz yakıtlı bir Kombine çevrim santral yatırımı yapılması; yerel şebekenin güçlendirilmesi ve elektrik otoritesinin daha sağlıklı arıza takibi/veri kayıdı/veri analizi yapabilmesine olanak yaratılması; yenilenebilir enerji yatırımlarının şebeke dostu teknolojiler kullanılarak devam ettirilmesi.”

