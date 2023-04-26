Enterkonnekte raporu CTP’ye sunuldu

Kıbrıs Türk Ticaret Odası'ndan (KTTO) bir heyet, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) ziyaret etti.
KTTO heyeti, hazırladığı “Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Bağlantı Seçenekleri Raporu'nu” CTP yetkililerine sundu.
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