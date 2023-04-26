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Enterkonnekte raporu CTP’ye sunuldu

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Enterkonnekte raporu CTP’ye sunuldu
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası'ndan (KTTO) bir heyet,  Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) ziyaret etti.
KTTO heyeti,  hazırladığı “Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Bağlantı Seçenekleri Raporu'nu” CTP yetkililerine sundu.
 
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