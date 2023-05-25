Engelsiz Yaşam Evi Projesi hayata geçiyor

Engelli bireylerin gündüz rehabilitasyon ve eğitim hizmeti alacakları aynı zamanda yatılı kalabilecekleri güvenli bir yuva özelliği de taşıyacak Engelsiz Rehabilitasyon ve Yaşam Evi Projesi hayata geçiyor

Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi arasında “Engelsiz Rehabilitasyon ve Yaşam Evi Projesi”nin hayata geçirilmesine ilişkin Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçiliği, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi ile Merkez Bankası’nın da destek verdiği projeyle, toplum içinde farklı gelişen bireylerin geleceklerinin güvence altına alınacağı bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor.

Başbakan Ünal Üstel imza töreninde yaptığı konuşmada, hükümet olarak engelli vatandaşlara verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Engelli bireylerin gündüz rehabilitasyon ve eğitim hizmeti alacakları aynı zamanda yatılı kalabilecekleri güvenli bir yuva özelliği de taşıyacak projenin ülkede bir ilk olma özelliği taşıdığına dikkat çeken Üstel, “Bu da bizleri ayrıca gururlandırmaktadır” dedi.

Üstel, “İnanıyorum ki, Rehabilitasyon Merkezleri ve Yaşam Evleri engelli bireylerin toplum hayatı ile bütünleşmelerini sağlayıcı ve kolaylaştırıcı çalışmaların yürütüleceği, sportif, sosyal ve kültürel aktiviteler yapılmasına da olanak sağlayacaktır.” dedi.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, “6 aydır yanınızdayım, ikinci vatanımdayım. 6 aydır bu projenin ne kadar gerekli olduğunu her buluşmamızda anlattı. Ve bir türlü hayata geçirilememiş olmasının acısını ve sıkıntısını yaşadığını ben biliyorum” diye konuştu.

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Benter’in, ecdad vakıflarının ne olduğunu, anlamını her günkü uygulamalarıyla kanıtlayan bir insan olduğunu belirten Feyzioğlu, binaların idame ettirilmesinin önemine dikkat çekerek, bu noktada vakıfların devreye girdiğini söyledi.

Projenin KKTC’de ilk olacağını dile getiren Metin Feyzioğlu, Engelsiz Rehabilitasyon ve Yaşam Evi’nin, 18 yaş üstü engelli bireylerin kendi kendine yetmesini sağlayacağını, onları mesleki eğitme hazırlayacağını, aile içi ve topluma uyum düzeylerini artıracağını ve toplumla bütünleşmelerini sağlayacağını belirtti.

Merkezde 120 engelli gence hizmet verileceğini söyleyen Feyzioğlu, projeye, Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından şimdiye kadar 4 Milyon TL’nin üzerinde katkı yaptıklarını, bundan sonra da katkı koymaya devam edeceklerini söyledi.

Feyzioğlu, rehabilitasyon ve Yaşam Evi hizmetleri birleştirilerek, bir bütün olarak özel gereksinimli bireylere sunulacağı 32 yatak kapasiteli merkezde hem gündüz, hem de yatılı bakım ve eğitim hizmeti verileceğini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, 2016 yılından beri süren bir inşaat serüveni olduğunu ifade ederek, açılış aşamasında talihsiz bir olay yaşadıklarını ve binanın zarara uğratıldığını anlattı. Taçoy, “O gün benim hayallerim yıkıldı. O gün dünya başıma yıkıldı desem yerindeydi” diye konuştu.

Taçoy, binanın tamiri yanında işletilmesinin önemine işaret etti. Taçoy, kimsesiz engelli bireylerin gidecek hiçbir yeri olmadığını ve kızların Çağlayan Çocuk Yurdu’nda, erkeklerin ise Lapta Huzurevi’nde barındığı bir pozisyonda olduklarını söyledi.

Bu fırsatla bu sorununun aşılacağını dile getiren Taçoy, engelli evladı olan vatandaşların “Ben fani dünyadan göçtükten sonra, benim çocuğum ne olacak?" sorusunun artık akıllardan çıkacağını beliirtti.

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter de, çok güzel bir projeyi hayata geçirmek için toplandıklarını belirterek, “Güzel bir başlangıca imza atıyoruz” dedi. Benter, “Sabah, akşam şikayet edenler var. Her şeyi tenkit edenler var ama görüyoruz ki bir araya geldiğimizde, güçlerimizi topladığımızda çok güzel işler ortaya çıkabiliyor ve çağdaş projeler üretilebiliyor" dedi. Benter, bu yıl Vakıflar İdaresi olarak 452’nci yıllarını kutladıklarına işaret ederek, “452 yıllık iyilik medeniyetini böyle güzel projeler ile devam ettireceğiz ve daha birçok insanımıza faydamız olacak inşallah…” dedi.

