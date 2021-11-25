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En fazla yağış Dipkarpaz bölgesine düştü

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En fazla yağış Dipkarpaz bölgesine düştü
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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 27 kg ile Dipkarpaz’da kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Dipkarpaz 27 kg/m², Esentepe 20 kg/m², Zafer Burnu 19 kg/m², Tatlısu 16 kg/m², Koruçam 14 kg/m², Doğancı, Sipahi    10 kg/m², Gemikonağı 5 kg/m², Girne, Mehmetcik, Kantara 4 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 0,1 ile 3 kg/m² arası yağış kaydedildi.
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