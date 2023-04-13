Elektrikte uzlaşı arayışı

Eylem sürecinde olan El-Sen, uzlaşı arayışı çerçevesinde Bakan Amcaoğlu ile iki gündür görüşme yapmaya başladı. Amcaoğlu, Başbakan Üstel’den gelecek talimatı beklediğini açıkladı

Eylem sürecinde olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) Başkanı Çağlayan Cesurer, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğu ile görüşme yaptı.Amcaoğlu, EL-SEN ile yaptığı görüşmenin olumlu havada geçtiğini ancak Başbakan Ünal Üstel’den gelecek talimatı beklediğini söyledi.Amcaoğlu, “Ünal beyin talimatını bekliyorum. KIB-TEK bana bağlı değil, Başbakan’dan gelecek talimata göre ‘ya tamam, ya devam’ diyeceğiz” şeklinde konuştu.El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer ise önceki gün uzun soluklu bir görüşme yaptıkları Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğu ile dün de görüştüklerini söyleyerek, Amcaoğlu’nun Başbakan Ünal Üstel’le irtibatta olduğunu, her an bir görüşme daha yapabileceklerini belirtti.Cesurer, “Sorunun değil, çözümün kaynağı olmak için yapılabilecek ne varsa yapmaya hazırız. Bu ülkenin sorunu, hiçbir şeye gerek kalmadan, 5 dakikada çözülebilir. ‘Yasa geri çekildi’ dersiniz, oturursunuz, süreci doğru şekilde yönetirsiniz” diye konuştu.Cesurer, El-Sen üyelerinin iyi niyetle, sorunların çözümüne katkı koyduğunu, bundan sonra da böyle hareket edeceğini söyledi.Ülke genelinde elektrik konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını, bundan da mutluluk duymadıklarını ifade eden Cesurer, “Bu ülkenin sorunu, hiçbir şeye gerek kalmadan, 5 dakikada çözülebilir. ‘Yasa geri çekildi’ dersiniz, oturursunuz, süreci doğru şekilde yönetirsiniz” diye konuştu.EL-SEN, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın apar topar geçirilmeye çalışılması nedeniyle eylem başlatmıştı.Tasarı, eylemler ve tepkilere rağmen geçtiğimiz Pazartesi günü görüşülmüş, geneli ve madde madde görüşülmesi tamamlanmıştı.Tasarının geneline ilişkin oylama, ivediliği olmadığından dolayı, bir sonraki yasama işlevli birleşimine kalmıştı.