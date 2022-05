Elektrikte gizli zam oyunu

Haftalardır toplumun gündeminde olan elektrik konusu “Yakıt değişim ücretiyle” yeni boyut kazandı. Kullanılan her kilovat elektrik başına 0.60 TL olarak uygulanan zam, halka soğuk duş etkisi yarattı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) elektrik faturalarına bu aydan itibaren yansıtmaya başladığı “Yakıt Değişim Ücreti” vatandaşlara yollanan faturaları ciddi oranda şişirdi. Kilovat saat başına 0.60 TL (0.60/Kws) olarak elektrik faturalarına yansıtılan yeni ücret, Ramazan Bayramı’nda vatandaşlar için soğuk düş etkisi yaratırken, uzmanlar, yakıt ve dolardaki değişikliklerin tüketicilerin faturalarına yansıtılmasını “yeni bir gizli zam oyunu” olarak değerlendirdi. Sabit olmayan ve her vatandaşa farklı yansıtılan bu yeni verginin her ay faturalarda yerini alacağı vurgulandı.Yakıt Değişim Değeri, 17.02.2022 tarihinde UBP-DP-YDP Hükümetinin Bakanlar Kurulu’ndan geçerek, Resmi Gazetede yayınlanan Elektrik İnkişaf Nizamnamesinin, 5. Maddesinin 11. Fıkrası ile yürürlüğe girerken, uzmanlar, Yeni yakıt fiyatının, Yakıt Değişim Ücreti adı altında faturalara ikinci kez yansıtıldığını, bu kapsamda söz konusu ‘ücretin’ elektrik zammını gizleme yöntemi olarak kullanıldığını ifade etti. 700 TL’lik bir faturaya 250 TL’lik ek bir girdi yaratan söz konusu yeni vergi, 700 TL’lik bir faturada 250 TL’lik ek bir girdi yaratıyor.Bu arada, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, Kıb-Tek’in bu aydan itibaren faturalara yansıttığı “yakıt değişim bedelini” eleştirerek, bu bedelin solar kurulumlarına yansıtılamayacağını, yakıt değişim ücreti ile ilgili yasal mesnet bulunmadığını vurguladı. Yarkıner, yasal süreç başlatmalarının gündemlerine olduğunu söyledi. Kıb-Tek Müdürü Gürcan Erdoğan, yakıt ve dolardaki değişikliklerin tüketicilerin faturalarına yansıtılacağını geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Erdoğan, “Elektrik maliyetlerinin %70’i yakıt ve yakıta bağlı ödenen dolar olması nedeniyle her ay yakıttaki ve dövizdeki değişiklikler faturalara ayrı bir kalem olarak yansıtılacaktır” demişti.Öte yandan, bayram öncesinde UBP-DP-YDP koalisyonu, yaşanan hükümet krizi öncesindeki son Bakanlar Kurulu’nda Kıb-Tek için 120 milyon TL’lik yeni bir borç kararına imza attı. Kıb-Tek Yönetim Kurulu ile Borç Yönetim Komitesi’nin aldığı karar doğrultusunda kurumun, 4 farklı bankadan toplamda devlet kefaletine dayalı 120 milyon TL kredi alması kararlaştırıldığı bildirildi.