“Elektrik zammının nedeni istihdamlar değil”

Kıb-Tek, kuruma personel alınması nedeniyle elektrik tarifelerine zam yapıldığı yönündeki iddiaları yalanladı ve fiyat artışının tamamen global akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yapıldığını açıkladı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada çıkan “Kıb-Tek’in personel alması nedeni ile elektrik tarifelerine artış yaptığı” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın tarafından yapılan açıklamada, Kurum tarafından yapılan yüzde 31 oranındaki fiyat artışının tamamen global akaryakıt fiyatlarındaki artış oranı doğrultusunda gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, daha sonra Maliye Bakanlığı ile yapılan istişareler neticesinde, bu oranın yüzde 15’e çekildiği ve aradaki farkın Maliye Bakanlığı tarafından karşılanması hususunda görüş birliğine varıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan fiyat artışının global akaryakıt maliyetlerindeki artış nispetinde gerçekleştirildiğini, söz konusu haber içeriklerinde iddia edildiği üzere personel giderlerinin söz konusu artışa herhangi bir etkisinin olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

Öte yandan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, yüzde 30’dan 15’e düşürülen elektrik zammına ilişkin aradaki yüzde 16’lık farkı “Hükümetin” üstleneceğini söyledi ancak Bakanlar Kurulu’nda böyle bir karar üretilmediği ortaya çıktı. Yaşananlar üzerine aradaki farkın kim tarafından karşılanacağı merak konusu halini aldı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, aradaki farkın hangi yöntemle devlet tarafından karşılanacağına ilişkin soru üzerine, “Kendi içlerinde görüşüp gerekli düzenlemeyi yapacaklar. Devlet, şu anda bu farkı şöyle ya da böyle üstlendi. Bize bir bilgilendirme yapılmadı” dedi.

Zammın nedenine ilişkin soru üzerine Paşa, “Yakıtlar pahalılaştı. Biz iki farklı yakıt alıyoruz. Gemi ile gelen ton başına 100 Dolar zamlandı. Ayrıca dizel jeneratörlerimiz için Alpet’ten aldığımız mazot da zamlandı. Ayrıca yedek parça fiyatları da artmış durumda” şeklinde yanıt verdi.

