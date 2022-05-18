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Elektrik kesintileri yeniden başlıyor

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Elektrik kesintileri yeniden başlıyor
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu az önce yaptığı duyuru ile ütertim yetersiliği nedneiyle bugün ülke genelinde 1'er saatlik elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.
Kurumdan yapılan açıklama şöyle:
**GENEL KESİNTİ UYARISI**
Değerli Tüketicilerimiz,
18.05.2022 tarihinde 18:00-22:00 saatleri arasında, KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır.
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