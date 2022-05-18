Elektrik kesintileri yeniden başlıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu az önce yaptığı duyuru ile ütertim yetersiliği nedneiyle bugün ülke genelinde 1'er saatlik elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklama şöyle:

**GENEL KESİNTİ UYARISI**

Değerli Tüketicilerimiz,

18.05.2022 tarihinde 18:00-22:00 saatleri arasında, KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır.