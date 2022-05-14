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Elcil, KTÖS’ü bırakıyor

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Elcil’den aktif sendikacılığa veda kararı

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Elcil, KTÖS’ü bırakıyor

 
Uzun yıllardan beri KTÖS’ün her kademesinde görev yapan ve son 21 yıldan bu yana ise sendikanın Genel Sekreterlik görevini yürüten Şener Elcil, 21 Mayıs’ta gerçekleşecek genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.
Elcil, aktif sendikacılık yaşamına noktayı koyma kararı aldığını açıkladı. Elcil, yıllarca sendikasının her kademesinde görev yaptığını anımsatarak, son 21 yılda KTÖS’ün Genel Sekreteri olarak hem öğretmen camiasına hem de toplumun diğer kesimlerine hizmet verdiğini kaydetti.
“Sendikacılık çok zor ve zahmetli bir iştir hele ki KTÖS gibi toplumun tüm kesimlerinin sorunlarıyla ilgilenen bir sendikaysanız” diyen Elcil, sendikacılık yaşamında bir çok kez ailesinin bile ikinci planda bırakmak zorunda kaldığını vurguladı.
 
 
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